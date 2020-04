Ao vivo, menino invade entrevista do pai na CNN e surge de Pikachu

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Uma surpresa de durante uma entrevista ao vivo arrancou risos das apresentadoras da CNN Brasil, neste domingo (5).

O professor Silvio Camacho comentava sobre a progressão do Covid-19 no Brasil quando o filho dele, de 4 anos, surgiu ao fundo. Depois ele retorna novamente usando uma mascara e uma capa do Pikachu.

No final é possível ver o menino sendo levado para que não atrapalhasse o pai.