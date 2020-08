Anvisa publica guia com novas regras de triagem para doadores de sangue

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou um guia com novos critérios para a doação de sangue.

De acordo com a Agência Brasil, o guia retira a restrição de doação de sangue por homens que tiveram relações sexuais com outros homens e/ou com parceiras sexuais destes nos últimos 12 meses antes do procedimento, atendendo a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou inconstitucional. Além disso, a história da pessoa candidata à doação, independentemente dos grupos populacionais que represente, buscando a triagem de indivíduos de baixo risco na população geral para a doação de sangue também deve ser avaliado.

O material está em vigor desde a última sexta-feira (07)