Anvisa alerta sobre uso de Ivermectina contra Covid-19

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Antiparasitários e outras drogas vêm sido vendidas como uma "prevenção milagrosa" contra a Covid-19, incentivando a automedicação durante a pandemia do novo coronavírus. Em nota de esclarecimento sobre o assunto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), alertou que a Ivermectina não tem eficácia comprovada contra a doença. Leia na íntegra:

"Diante das notícias veiculadas sobre medicamentos que contêm ivermectina para o tratamento da Covid-19, a Anvisa esclarece:

Inicialmente, é preciso deixar claro que não existem estudos conclusivos que comprovem o uso desse medicamento para o tratamento da Covid-19, bem como não existem estudos que refutem esse uso.

Até o momento, não existem medicamentos aprovados para prevenção ou tratamento da Covid-19 no Brasil.

Nesse sentido, as indicações aprovadas para a ivermectina são aquelas constantes da bula do medicamento.

Cabe ressaltar que o uso do medicamento para indicações não previstas na bula é de escolha e responsabilidade do médico prescritor.".