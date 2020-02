Análise acha 45 mil bactérias e 9 mil fungos em latinha de bebida

A análise laboratorial em 31 latinhas de bebidas como cerveja, refrigerante e suco compradas em diversos comércios de Campinas (SP) encontrou milhares de micro-organismos que podem causar prejuízos à saúde. Em apenas um dos produtos foram localizados 45 mil bactérias e 9,7 mil fungos e, em outro, 12 mil bactérias e 2,6 mil fungos.

Segundo um site de notícias do Globo, as bebidas estavam em geladeiras e prateleiras de supermercados, padarias, postos de combustíveis e bares. Do total, 29 latinhas apresentaram micro-organismos na tampa, onde ocorre o contato com a boca, segundo a análise da doutora em ciências de alimentos Rosana Siqueira.

O material retirado das tampas com cotonetes foi colocado em estufa durante alguns dias. Dentre os micro-organismos encontrados, a pesquisadora dá destaque para os coliformes fecais, o que indica a presença de fezes nas latas.

"Diarreia, pode ter vômitos, febre, dores abdominais. Problemas como conjuntivite, otite ou até mesmo infecção urinária", lista a doutora como possíveis resultados do contato humano com os micro-organismos.

Em época de carnaval, muitos foliões optam por comprar as bebidas diretamente nos blocos ou nos comércios por onde a folia passa. Segundo Siqueira, o uso de papel para limpar a tampa das latas até ajuda, mas não é suficiente para remover toda a sujeira.

Ela também alerta para o uso de copos. "O copo, se você não limpou a latinha, não adianta, você vai consumir, ingerir os micro-organismos da mesma maneira".

Para consumir água, a melhor alternativa é comprar de garrafas. No caso dos copinhos com alumínio, o ideal é evitar o contato direto com a boca. A pesquisadora também não recomenda compartilhar latinhas com os amigos.

"As bactérias da sua boca já vão ficar ali naquela latinha. Se você pega de uma pessoa, aquelas bactérias também vão entrar em contato com a sua boca", afirma.