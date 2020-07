Amigo de estudante picado pela cobra Naja cogitou fugir com 16 serpentes

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

O estudante Gabriel Ribeiro de Moura, 24, amigo de Pedro Henrique Santos, jovem picado pela cobra Naja, pretendia fugir com as 16 serpentes que foram apreendidas pela polícia, no Distrito Federal.

Uma testemunha do caso revelou que Gabriel escondeu os animais dentro de uma caixa em uma baia de cavalos na chácara, onde as cobras foram encontradas, para viajar com elas no dia seguinte. De acordo com o Correio Braziliense, a testemunha é dona do imóvel e pensou em denunciar a situação, mas ficou com medo de ser taxado como “traficante de cobras”.

Ainda de acordo com o site, a testemunha também disse em depoimento que teria recebido uma ligação da mãe do jovem picado e que ela teria dito que “iria assumir as cobras que eram de Pedro”.

Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, 22, foi picado pela serpente no dia 7 de julho e chegou a ficar em coma na UTI. Ele teve alta, mas ainda não prestou depoimento, pois apresentou atestado médico justificando a pandemia do novo coronavírus como motivo. Já o amigo Gabriel, está preso.