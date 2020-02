Adolescente morre após bater a cabeça em 'brincadeira' na escola; veja vídeo

Um assunto que está preocupando pais e responsáveis e não para de circular em grupos nas redes sociais ganhou destaque nesta semana, após a morte de uma adolescente ser divulgada oriunda de uma brincadeira na escola. O 'desafio' pode causar graves acidentes de crianças, adolescentes e até mesmo em adultos.

O caso de maior repercussão é o da adolescente Emanuela Medeiros, de 16 anos, que sofreu traumatismo craniano e morreu depois de bater a cabeça no chão ao cair durante uma brincadeira na Escola Municipal Antônio Fagundes, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O caso aconteceu em novembro de 2019, mas veio à tona novamente nesta semana depois de brincadeiras como esta em escolas viralizarem nas redes sociais. Na ocasião, estudante brincava com outras duas pessoas que a seguraram e tentaram girá-la, como uma espécie de cambalhota. Durante o giro, ela caiu e bateu a cabeça no chão. Aparentemente é uma brincadeira diferente, mas não menos perigosa. Vídeos do tipo também estão sendo praticados por adultos.