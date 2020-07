Advogado confirma que jovem que tratava pacientes com Covid-19 não tem diploma de médico

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

Manaus/AM - Márcio Baião, ex-sogro e advogado de Davi Paula Torres, 28, o jovem suspeito de se passar por médico, confirmou que o cliente não tem o Ensino Superior Completo e seria finalista do curso na Argentina.

O advogado disse que Davi está no penúltimo período. Torres estava atuando na linha de frente no combate a Covid-19 no Rio de Janeiro, e trabalhava como médico responsável pelos pacientes durante o transporte deles.

A polícia acredita que ele usou o registro profissional de outro médico para ser contratado pela empresa terceirizada que presta serviços para o Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, em Irajá.

O advogado disse que ainda está se inteirando do processo, mas garantiu que Davi vai se manifestar e se apresentar à polícia no momento oportuno.

A Faculdade de Moron, onde o advogado alega que o cliente analisa a situação do estudante junto à instituição para confirmar a real situação acadêmica dele.