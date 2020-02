Adolescente de 15 anos é trancado em banheiro e estuprado no campus de Instituto Federal

Um ex-aluno de 24 anos foi preso no campus do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), nesta quarta-feira (19). O homem é suspeito de estuprar um adolescente de 15 anos nas dependências do Instituto. O crime ocorreu na cidade de Porto Velho, em Rondônia.

Segundo o Sistema Globo, o registro da Polícia Militar (PM), o adolescente teria recebido mensagens do suspeito para ir até a quadra do campus participar de uma atividade de educação física, na parte da tarde, ao chegar ao local, o homem teria trancado o garoto no banheiro, onde cometeu o abuso sexual. Após o crime, vítima teria sido ameaçada caso contasse para alguém sobre o ocorrido.

Ainda de acordo com a publicação, assustado com o que havia acontecido, o menino contou ao pai e os dois foram à delegacia registrar a denúncia.

O suspeito foi preso dentro do campus do Ifro e encaminhado ao presídio da cidade.