Eduardo Braga anuncia que aprovará medidas para brasileiros saírem da China

O líder da bancada no Senado, Eduardo Braga, anunciou neste domingo (2), que apoiará todas as medidas legais para que brasileiros que estão em Wuhan, na China, voltem para o Brasil e deixem de correr risco de contágio do coronavírus, doença que já matou mais de 300 pessoas em todos o mundo.

Ainda segundo Eduardo, os trabalhos no Senado começam nesta segunda-feira (3), e o tema será um dos primeiros a ser abordado, para que se “possa trazer os compatriotas o mais rápido possível ao país".

"Vamos colocá-los em quarentena de forma do ponto de vista jurídico e seguro do ponto de vista da saúde e ao mesmo tempo dar tranqüilidade para todos os brasileiros”, disse o senador.

Novo balanço

Foi divulgado a imprensa que já são mais de 17 mil casos da doença provocada pelo novo vírus, com 361 mortes na China e uma nas Filipinas. Mais de 20 países foram afetados. No Brasil, há 16 casos suspeitos e nenhum confirmado.