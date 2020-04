Mulher tenta fugir e é morta a facadas pelo ex-marido

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Uma mulher de 20 anos foi atacada e morta a facadas pelo ex-marido nesta quinta-feira (2). O crime ocorreu dentro do próprio apartamento da vítima, em Cuiabá, no Mato Grosso.

Segundo informações do Sistema Globo, a equipe policial foi acionada após os vizinhos ouvirem os pedidos de socorro da vítima, ela gritava enquanto era esfaqueada pelo suspeito. Na ocasião, a mulher ainda tentou fugir, mas caiu ferida no estacionamento do condomínio. O ex-marido fugiu em um carro em alta velocidade.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda de acordo com a publicação, na madrugada desta sexta-feira (03), o homem se entregou à polícia e o caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).