Brasil de Pelotas vence Manaus FC por 1x0 e se classifica para 3ª fase da Copa do Brasil

Manaus/AM - Em partida decisiva pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (4), o Brasil de Pelotas levou a melhor contra o Manaus FC, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, Rio Grande do Sul.

Em jogo decisivo pela segunda fase, os times tiveram uma discussão logo aos 17 minutos do primeiro tempo, que rendeu cartão amarelo para o atacante do Brasil de Pelotas, Gabriel Proveda e para o Lateral Esquerda do Manaus, Caíque.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, Lázaro faz o gol da vitória, mas os times não desanimaram e fizeram muitas jogadas perigosas, porém, sem sucesso.

Com o placar de 1x0, o Brasil de pelotas vai enfrentar o Brusque na terceira fase da Copa do Brasil.