Final da Libertadores no Maracanã depende da evolução do coronavírus

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, não confirmou a realização da final da Libertadores de 2020 no Maracanã. De acordo com o Sistema Globo, o dirigente prefere aguardar a situação do Brasil diante da pandemia do novo coronavírus.

"Sobre a final única no Maracanã, é todo um tema. Temos que esperar como segue o vírus e a sua evolução. Nosso desejo segue sendo o mesmo, mas estamos presos a isso”, explicou Alejandro.

A final da Libertadores está prevista para acontecer no dia 21 de novembro. No entanto, a data pode ser alterada devido o atraso no calendário da competição e a entidade não descarta a possibilidade de finalizar os jogos em 2021.

˜Não tenho datas previstas, claro que gostaria, mas sabemos que o vírus está em plena evolução e sabemos que este mês, julho e agosto será muito difícil. Então, mais adiante esperamos que com os protocolos possamos retomar nos últimos meses (do ano)˜ , finalizou Domínguez.

O Rio de Janeiro registrou 93.378 casos confirmados da doença e 8.595 mortes, das quais 183 foram nas últimas 24 horas. O Brasil ultrapassou 1 milhão de casos e 49 mil mortes de coronavírus.