Brasil está entre piores notas em ranking de corrupção

Um estudo elaborado pela organização Transparência Internacional foi divulgado na madrugada desta quinta-feira (23) e avalia os países considerados mais corruptos e os mais íntegros.

De acordo com o Sistema Globo, o Brasil teve 35 pontos, é a pior nota desde 2012 e passa a ocupar a 106ª posição no ranking no Índice de Percepção da Corrupção (IPC). Entre os países da América do Sul, o Brasil perde para Uruguai, Chile e Argentina.

Ainda de acordo com o site, os países considerados mais corruptos são Síria, Sudão do Sul e Somália. Já os países considerados mais íntegros estão Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia e ocupam as primeiras posições do ranking.

O estudo analisa aspectos como propina, desvio de recursos públicos, burocracia excessiva, nepotismo e habilidade dos governos em conter a corrupção.