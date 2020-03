Preta Gil comemora cura e revela detalhes da doença: 'Eu me desesperei'

Tempos amargos

A cantora Preta Gil, que estava em quarentena após ser diagnosticada com coronavírus, comemorou neste domingo (29) a cura da doença e já pode voltar a ficar junto com o marido, Rodrigo Godoy.

No Instagram, a cantora relatou que "os sintomas mais chatos já foram embora". Ela publicou uma foto com o marido e cachorro de estimação da família e escreveu um longo texto detalhando esse período de isolamento: "Finalmente podemos ficar assim grudadinhos em casa outra vez!". Por fim, ela agradeceu o apoio dos amigos e pediu que as pessoas "demonstrem carinho" com algum vizinho ou parente doente e que todo mundo fique em casa durante a quarentena.