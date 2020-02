Coronavírus: O número de suspeitas no Brasil cai para 11

Caiu para 11 o número de casos suspeitos de coronavírus, no Brasil, segundo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde.

Segundo a Agência Brasil, 21 casos foram descartados e os números demonstram que o foco de transmissão está concentrado na China, onde já foi registrado mais de 24.600 pessoas infectadas pelo coronavírus, desse total, 494 pessoas morreram.

Ainda de acordo com o site, 5 pessoas estão em isolamento com suspeitas de infecção por coronavírus no Rio Grande do Sul, e em São Paulo há 4 suspeitas sendo analisadas.