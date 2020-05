Brasil ultrapassa Rússia e se torna o 2º país do mundo com mais casos de Covid-19

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

O Brasil voltou a registrar mais de 1 mil mortes nas últimas 24h e com isso se tornou o segundo país do mundo com mais casos de infectados por coronavírus, nessa sexta-feira (22).

Com mais 330 mil casos de contaminação e quase 22 mil mortos, o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos que tem mais de 1 milhão de casos e 95 mil mortes.

O país ainda ultrapassou com folga o números de casos registrados em países que sofreram violentamente com a pandemia como foi o caso da Itália, França e Espanha. A Rússia ocupa o terceiro lugar no ranking com 326 registros da Covid-19.