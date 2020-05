Fifa definirá país-sede do Mundial de futebol feminino em 25 de junho

Polícia Federal corta na carne e sangra

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou nesta sexta (15) que . Inicialmente, a decisão do local da competição aconteceria no início de junho, na reunião do Conselho da Fifa em Adis Abeba (Etiópia).

Segundo a Fifa, agora a decisão será tomada por videoconferência. A causa da mudança foi o impacto da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O Brasil participa da disputa para sediar a competição, junto com Colômbia, Japão e da candidatura conjunta de Austrália e Nova Zelândia.

Segundo a secretária-geral da Fifa, a senegalesa Fatma Samoura, a entidade “continua comprometida com a implementação do processo de licitação mais abrangente, objetivo e transparente da história da Copa do Mundo feminina da Fifa. Isso faz parte do [...] compromisso geral com o futebol feminino que, entre outras coisas, verá a Fifa investir US$ 1 bilhão no futebol feminino durante o ciclo atual”.