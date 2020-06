Aos 32, Mel Fronckowiak assume cabelos brancos e é elogiada por fãs

A primeira vez que assisti ao TED “A Invenção de uma Bela Velhice” fiquei encantada com a forma com que a @miriangoldenberg fala sobre o que mais buscamos na vida: a felicidade. Em sua pesquisa sobre o assunto, Mirian foi descobrindo que ao ficarmos mais velhos encontramos ferramentas para sermos, também, mais felizes. E desde então ela divide conosco formas de, quem sabe, anteciparmos nossa felicidade e nossa liberdade. Indo além, nossa conversa percorreu caminhos importantes sobre os idosos e a pandemia. E formas de cuidarmos melhor de quem guarda os segredos de quem somos. Obrigada, Mirian, por ter me colocado no seu barquinho tão carinhosamente #velhoélindo #velhosoueu

