George Floyd morreu por asfixia, revela autópsia

A autópsia pedida pela família de George Floyd mostrou que o ex-segurança morreu por asfixia após ter o pescoço prensado por um policial em Minneapolis, nos Estados Unidos. A informação é da agência Associated Press.

De acordo com o Grupo Globo, advogados da família de Floyd disseram que a compressão do joelho policial sobre o pescoço de George cortou o fluxo de sangue para o cérebro dele e que o peso sobre as costas dele dificultou a respiração.

O resultado da família diverge da autopsia oficial, que, pelo resultado preliminar, não encontrou vestígios de estrangulamento. Além disso, a autópsia pedida pela família indica que Floyd morreu asfixiado no local onde houve a abordagem policial. Já no exame oficial consta que o ex-segurança morreu no hospital.