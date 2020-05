General Pazuello, comandante da 12ª RM em Manaus, assume como ministro interino da Saúde

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Com a saída de Nelson Teich após 27 dias no Ministério da Saúde, assume interinamente a pasta o general Eduardo Pazuello, comandante da 12ª Região Militar em Manaus. A informação foi dada pelo ministro da Casa Civil, Braga Netto, à coluna de Carla Araújo, do Uol.

Carioca, Pazuello, que em abril assumiu como secretário-executivo do Ministério da Saúde, teria a torcida de militares para o cargo.

Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, em 1984, o general atuou também na Operação Acolhida, em Roraima, que trata de refugiados venezuelanos na fronteira.