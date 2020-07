Mulher é espancada a pauladas ao tentar defender vizinha de agressão do marido

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Uma mulher de 37 anos teve o braço quebrado na noite desta quinta-feira (23), em Campo Grande, no bairro Taquaral Bosque depois de ser agredida a pauladas pelo vizinho de 40 anos, que espancava a esposa.

Segundo o Midiamix, as agressões tiveram início por volta das 21h, quando ela presenciou a esposa do autor ser agredida por ele. A mulher entrou em defesa da vizinha e acabou sendo espancada com golpes de madeira na cabeça e no braço. Por causa das agressões, ela acabou com um braço quebrado e com lesões na cabeça.

A vítima foi socorrida e levada ao posto de saúde do Nova Bahia, mas devido à gravidade de seus ferimentos foi encaminhada a Santa Casa. O homem teve de ser algemado, já que estava descontrolado falando que ninguém o levaria para a delegacia.