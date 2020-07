Assessor e funcionário de prefeitura são presos suspeitos de tráfico de drogas na BR-174

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Manaus/AM - Dois homens foram presos nesta sexta-feira (24) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-174, suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com a PRF, um deles é assessor parlamentar, de 20 anos, e outro, de 18 anos, é funcionário da prefeitura de Presidente Figueiredo. Durante a abordagem, policiais sentiram um cheiro forte no interior do veículo. Foram encontradas drogas, uma quantidade em dinheiro e R$ 10 mil em depósitos bancários.

Os homens foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia onde foram autuados em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas e Associação ao tráfico.