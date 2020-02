Chacina deixa quatro mortos e um bebê ferido em possível acerto de contas no Amazonas

Manaus/AM - Quatro pessoas foram assassinadas um um bebê de dois anos ficou ferido na tarde desta segunda-feira (10), na comunidade Boa esperança no km 120 da BR 174, que liga Manaus a Presidente Figueiredo.

Segundo informações do delegado Valdinei Silva, as características da chacina são de acerto de contas. As vítimas estavam numa casa quando os autores ainda não identificados chegaram atirando. Um tiros pegou numa criança de 2 anos que foi levada até o hospital aqui de Presidente Figueiredo e logo em seguida transferida para Manaus.

Foram mortos: José Leandro de Souza Brandão, 21, Lucyanno Marques de Oliveira, 21, Rafael Simão da Silva, 29 e Gabriel Neves Nery, 24.

O caso está sendo investigado pela polícia civil.