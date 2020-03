Anúncio de pandemia de coronavírus derruba Bovespa em mais de 10%

As agressões a jornalistas em Manaus

O Ibovespa opera em queda de 10,11% nesta quarta-feira (11), com 82.887 pontos, após a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificar o novo coronavírus (Covid-19) como pandemia mundial. Os dados são de acordo com o principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3.

O resultado forçou a interrupção de negociações pela segunda vez na semana. Quando a queda atinge patamar acima dos 10% um sistema chamado 'Circuit Break' é acionado e interrompe todas as negociações pelo período de 30 minutos. A economia global sobre com pressões pela queda no preço do petróleo e pelo coronavírus.

O dólar esta sendo negociado por R$ 4,70.