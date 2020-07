Centenas de elefantes são encontrados mortos em Botsuana

Amazonas precisa respirar

A morte de centenas de elefantes está intrigando os pesquisadores e conservacionistas de Botsuana, na África do Sul, desde o início de maio várias carcaças estão sendo encontradas e o motivo ainda é um mistério.

O biólogo e ativista Niall McCann, afirmou em entrevista à BBC, que colegas identificaram mais de 350 carcaças. Várias mostras foram coletas, mas o resultado dever demorar semanas.

Ainda de acordo com a publicação, o ativista relatou que em três horas de sobrevoo, 169 animais mortos foram avistados. Ele acredita que algo esteja causando danos no sistema neurológico dos elefantes, pela forma como eles caem no chão, como se fosse “de cara” no chão, e alguns são vistos andando em círculos.

Outra possibilidade pode ser a antraz, doença causada por uma bactéria encontrada no solo, que causou a morte de cerca de 100 elefantes na mesma região em 2019.

Há a possibilidade também de ser alguma doença que pode atingir os humanos, ligada a recursos hídricos e solo.