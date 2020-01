Para sair bem em foto, cresce o número de cirurgias plásticas

Para garantir vários likes em selfies nas redes sociais, as pessoas estão buscando fazer cada vez mais procedimentos estéticos, segundo informações da revista Galileu com base na pesquisa realizada pela Academia Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva (AAFPRS).

De acordo com o site, os métodos mais procurados nas clínicas de estética são a aplicação da toxina botulínica (botox), usada para diminuir o aparecimento das rugas e a realização de rinoplastias, que é um procedimento para a correção estética do nariz.

O estudo analisou dados de 2017 e 55% dos pacientes justificaram a vontade em realizar as cirurgias plásticas porque ficaram bem em fotografias. E a maior preocupação das pessoas está relacionado com o envelhecimento, o que contribuiu para o aumento na procura pelos procedimentos por pessoas com até 30 anos.