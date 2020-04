Com live histórica, Gusttavo Lima ultrapassa Wesley Safadão ao atingir mais de 28 milhões de seguidores

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

O cantor sertanejo Gusttavo Lima se tornou o cantor brasileiro mais seguido no Instagram, com mais de 28,6 milhões de seguidores.A marca ultrapassou Wesley Safadão, com 28, 4 milhões.

Durante a quarentena, o 'Embaixador' fez um show em sua casa e transmitiu ao vivo para o seus seguidores. A live histórica bombou nas redes sociais e durou cerca de 5 horas. Cerca de 750 mil pessoas o assistiram simultaneamente pelo Instagram e mais de 12 milhões pelo Youtube, isso é mais do que a live de Beyoncé. O show do artista arrecadou toneladas de alimentos, álcool em gel e mais de $100 mil para instituições.

Outra live do sertanejo já tem data marcada para o próximo sábado (11), nas redes sociais.