Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt critica retorno do futebol: 'quatro mil mortes no Rio'

O presidente do time carioca Fluminense, Mário Bittencourt criticou movimento que pede a volta dos jogos de futebol em meio a pandemia do novo coronavírus.

"A gente fez uma nota mais cedo explicando que não recebemos um convite oficial da prefeitura, mas que esse não é o motivo do nosso não comparecimento, foi apenas para ilustrar que além de não concordamos com uma reunião neste momento, entendemos inadequado uma reunião para falar de futebol, forçar a volta do campeonato no momento que atingimos quatro mil mortes no Rio de Janeiro", disse Mário em entrevista ao Sistema Globo.

A crítica veio após a reunião entre a prefeitura do Rio de Janeiro, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e clubes que disputam o Campeonato Carioca, que aconteceu neste domingo (24). Botafogo e Fluminense não enviaram representantes à reunião e já se manifestaram contra o retorno do campeonato.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro divulgados neste sábado (23), o estado registrou 3.905 mortes por coronavírus e possui 34.533 casos confirmados da doença.