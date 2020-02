Morre Valdir Espinosa, ex-técnico do Grêmio e Botafogo

O ex-técnico Valdir Espinosa, morreu nesta quinta-feira (27) aos 72 anos, após passar por uma cirurgia no abdômen. Segundo o site Globoesporte, Espinosa passou por uma cirurgia no último dia 17 e voltou a ser internado no dia 20 e não se recuperou.

Ele tinha grande identificação com o Botafogo, onde ocupava cargo de gerente de futebol. Espinosa também fez história no Grêmio onde foi o técnico que comandou Renato Gaúcho e cia na conquista da Libertadores e do Mundial de 1983.

Espinosa é natural de Porto Alegue, foi jogador do Grêmio e em 1978 iniciou sua carreira como treinador.