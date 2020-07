Botafogo e Fluminense voltam a se manifestar contra retorno do futebol e criticam Ferj: 'golpes de insensatez'

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Contra o retorno do Campeonato Carioca em meio à pandemia do novo coronavírus, os times cariocas Botafogo e Fluminense se manifestaram contra a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), neste sábado (04), na véspera da semifinal da Taça Rio.

Os clubes se uniram e divulgaram uma nota em conjunto e criticaram o posicionamento da Federação em manter o futebol enquanto brasileiros morrem durante a pandemia. "Honrados em mantermos nossa posição e nossos princípios é que protestamos contra o que se está vendo do atual cenário do futebol do Rio de Janeiro. Uma cena triste cujo pano de fundo é este momento tão difícil da história nacional, quando vidas estão sendo ceifadas não apenas pela pandemia, mas também a golpes de insensatez e de falta de empatia. O que todos estão assistindo em primeiro plano nesse show de horrores é o espetáculo de desmandos e desrespeito com que os clubes e seus torcedores vêm sendo tratados".

De acordo com o Sistema Globo, Fogão e Tricolor listam "pontos tristes" do embate com a Ferj sobre as datas do retorno aos jogos com poucos dias de treinos, as partidas em estádios que não estavam previstos no protocolo, a punição a Paulo Autuori e ao Botafogo com perda de mando de campo pelo alto valor de despesas cobrado pela federação.

Leia a nota na íntegra:

"Em respeito às tradições seculares e suas conquistas históricas no futebol brasileiro, Botafogo de Futebol e Regatas e o Fluminense Football Club se unem neste manifesto. Primeiramente para reafirmar seu compromisso e sua determinação em cumprir com nosso dever social de pregar a estrita observância das normas recomendadas para a proteção da população. Respeitamos o próximo, no que este termo tem de mais precioso, que é a integridade da saúde e a preservação da vida.

Todos os brasileiros sabem que nossa construção como nação passa pelo futebol, que tem uma responsabilidade social enorme por ser forte fator de influência sobre atitudes e comportamentos da população. O futebol, em sua essência, traz o espírito de solidariedade, a empatia e o respeito ao adversário, sem o qual não há jogo possível. Sem o qual não há ludicidade e, a partir daí, a vida perde um pouco de seu sentido.

