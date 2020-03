Ministro da saúde do Reino Unido também testa positivo para coronavírus

Wilson Lima sai do limbo

Além do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que está com coronavírus o ministro de saúde, Matt Hancock, também testou positivo para Covid-19. Por meio das redes sociais, o ministro informou que possui sintomas leves da doença e que já estava trabalhando de casa há alguns dias.

Boris também está com sintomas leves, como febre, mas já está em isolamento. Ele vive com a esposa que está grávida. Ainda não informações se ela foi contaminada pelo vírus.