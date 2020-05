Drogas e material para embalagem são apreendidos na casa de suspeito, no Amazonas

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

Manaus/AM - Um homem de 23 anos foi preso nesta sexta-feira (29), em uma casa no bairro Nova Esperança, no município de Borba, interior do Amazonas. Ele é suspeito de tráfico de drogas.

De acordo com Policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) do município, foram apreendidas com o suspeito três pedras de oxi, equivalente a 110,7 gramas, 21 trouxinhas de pedra oxi, 19 trouxinhas de maconha tipo skunk, a quantia em espécie de R$ 110,60, duas balanças de precisão, um aparelho celular com carregador, material para embalo das drogas, e carteiras de cigarros.

Durante patrulhamento dos policiais pelo bairro, dois homens em atitude suspeita foram vistos em frente a uma residência conhecida pela polícia como ponto de venda de entorpecentes. A equipe abordou a dupla e com um deles uma trouxinha de pedra oxi e um papelote de maconha.

Ainda de acordo com os policiais, o suspeito acabou confessando que guardava mais drogas dentro da casa. Ele foi encaminhado à 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para providências legais.