Plantão da Globo interrompe novela e telespectadores se desesperam

O plantão da globo e o deboche do Bonner são impagáveis. Tem que respeitar essa @RedeGlobo pic.twitter.com/pBYdFpJ067 — Vai Luã (@LuanQuintal) June 6, 2020

A Rede Globo interrompeu a transmissão da novela Fina Estampa, na noite desta sexta-feira (5) e William Bonner entrou ao vivo no Plantão da Globo, pouco tempo após o fim do Jornal Nacional, para atualizar os dados oficiais de novos casos e mortes de coronavírus no Brasil.

"Nós dissemos que vocês [telespectadores] teriam esses números assim que eles fossem anunciados. E estamos aqui cumprindo o que nós dissemos", afirmou o âncora, anunciando as trágicas mais de 35 mil mortes por Covid-19 e 645.771 casos no país.

Mais cedo, o Jornal Nacional mostrou que o Ministério da Saúde estava demorando a divulgar os números, deixando para cada vez mais tarde, mesmo já tendo todos os dados em mãos para a divulgação. Hoje, por exemplo, o horário ficou para depois das 22h (horário de Brasília).

Também na noite desta sexta-feira, o presidente da República Jair Bolsonaro, ao comentar a demora na divulgação dos dados, afirmou: "Não vai mais ter

Mas a Globo conseguiu driblar a situação, entrando com o plantão que já é conhecido pelos telespectadores por anunciar tragédias em tempo quase real. E informou que a partir de hoje, irá reunir os dados das secretarias estaduais para atualizar os telespectadores sobre a situação da pandemia no Brasil, enquanto o Ministério da Educação não divulgar os dados.