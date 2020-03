No Jornal Nacional, Globo se pronuncia sobre caso Suzy e exibe vídeo de Drauzio Varella

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

No Jornal Nacional da noite desta terça-feira (10), William Bonner pediu desculpas pelo 'caso Suzy' em nome de toda a Rede Globo e especialmente do programa Fantástico.

(1/3) DRAUZIO VARELLA NO JN

Globo se desculpa após repercussão de reportagem do Fantástico sobre transexuais presidiárias.#JornalNacional #JN pic.twitter.com/QZDRz9tFi9 — Luiz Ricardo (@excentricko) March 11, 2020

O vídeo do pedido de desculpas de Drauzio Varella à família do menino que foi vítima de Suzy também foi exibido na edição do telejornal. O caso exibido no "Fantástico" no dia 1º de março comoveu o Brasil a princípio, mostrando a detenta transexual que não recebia visitas há anos, recebendo um abraço de Drauzio Varella. O que não se sabia é que depois seria revelado a todos um crime bárbaro cometido por Suzy, que estuprou e assassinou um menino.