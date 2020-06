Ex-cozinheira de William Bonner volta a expor supostas grosserias: 'sofri humilhação'

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

A cozinheira Léa Silva voltou a expor situações vividas na época em que trabalhava para William Bonner e Fátima Bernardes, após um primeiro vídeo criticando os jornalistas e os chamando de mal-agradecidos.

Dessa vez, Léa relembrou de uma ocasião em que teria pedido carona de uma pessoa para levar as compras até a casa do então casal, e foi "esculachada" pelo âncora, que teria ordenado ela a não falar que trabalhava em sua casa.

Em outra ocasião, segundo Léa, Bonner teria dito que "não entendia" quando amigos que o visitavam iam até a cozinha falar com Léa. "[...] Esse homem, o jeito que ele fala com empregado [...]. Quisera ser esse diretor-geral aí da Globo, o Schroder. O homem saía da sala, vinha pra cozinha me cumprimentar, conversava comigo, a mulher dele também. Os amigos dele iam na cozinha.", disse ela, que afirmou que Bonner dizia em um tom desagradável: "Porque meus amigos vão lá na cozinha falar com você?".

As críticas de Léa começaram após Fátima Bernardes chorar durante entrevista com a mãe do menino Miguel, no programa "Encontro". Léa afirmou que o choro de Fátima era falso e que os patrões foram mal-agradecidos a ela.

Até o momento, William e Fátima não se pronunciaram sobre as alegações de Léa.