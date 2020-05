Bonner é 'cortado' do Jornal Nacional e internautas reagem: 'fila dos desempregados'

Não ao lockdown em Manaus

parece que amanhã vai ter um estagiário na fila dos desempregados KKKKKKK cortaram o Bonner ao vivo pic.twitter.com/OeYAdaOM1F — Deprê (@universitariaOF) May 6, 2020

Um erro técnico no Jornal Nacional na noite desta terça-feira (5) movimentou os telespectadores, que colocaram o assunto entre os mais comentados do Twitter. Enquanto anunciava a matéria sobre o depoimento de Sergio Moro no próximo bloco, William Bonner foi "cortado" tanto da câmera como do áudio na trasmissão do programa, que entrou em comercial antes da hora.

Internautas reagiram à situação com a tag "cortaram o Bonner", zombando do responsável ao afirmar que o profissional pode ser demitido por conta do erro. "parece que amanhã vai ter um estagiário na fila dos desempregados KKKKKKK cortaram o Bonner ao vivo".