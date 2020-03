BBB20: Ao ser questionado por seguidores, Boninho faz revelações sobre reality

Tempos amargos

O diretor da TV Globo, Boninho já deu spoiler sobre o que deve acontecer na próxima semana na casa do BBB 20. No Twitter, ele respondeu algumas curiosidades dos seguidores e revelou detalhes da próxima festa do programa.

Um seguidor perguntou: "Vai ter mais festas no BBB ou acabou?". E Boninho esclareceu: "O que acabou é a festa do líder, na quarta vamos ter a festa top 10", uma referência aos dez competidores que estarão na casa, após o resultado do paredão na próxima terça -feira (31).

As perguntas sobre o BBB continuaram e uma outra seguidora questionou o fato de Gizelly, líder da semana, não ganhar a festa em sua homenagem e Boninho comentou: "Já leu minha resposta? É porque temos um desenho. Ela caiu no top 10! Se o mundo muda, o BBB muda".