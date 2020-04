Ao falar sobre final do BBB20, Manu desabafa: 'fui menosprezada por todo mundo'

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Após as finalistas do BBB20, Manu, Rafa e Thelma, assistirem as retrospectivas da participação delas no reality, as sisters comemoraram na madrugada desta segunda-feira (27).

"Você, Thelminha, foi esculhambada pelas pessoas mais teoricamente sociáveis, chamada de planta. Eu fui menosprezada por todo mundo pelo meu jeito e minha personalidade. E você, Rafa, tem suas intuições desde o início do programa e bancou todas, mesmo que ninguém acreditasse. Estamos aqui hoje, as três histórias menos óbvias desse programa", desabafou Manu.

Manu ainda completou dizendo que gostaria de saber o que o público está achando dessa final. A vencedora do reality será conhecida ainda nesta segunda.