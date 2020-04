'No Limite' pode ganhar uma nova temporada na Globo, anuncia Boninho

O duro recado dos deputados ao governador Wilson Lima

O reality 'No Limite' pode ganhar uma nova temporada na Globo. Os rumores de que o programa tem chances de voltar para a grade da emissora surgiu com a resposta que o diretor da TV Globo, Boninho, deu a um seguidor em uma publicação na sua conta do Instagram, nesta segunda-feira (20).

No post, um seguidor teria pedido por uma nova temporada da atração: "Faz uma nova temporada de No Limite". Boninho respondeu: "Já está na agenda". Logo em seguida, outros seguidores comentaram e se mostraram muito animados com a novidade.

A última temporada de "No limite" foi há 11 anos e foi o primeiro reality da televisão brasileira. Inspirado no formato estadunidense "Survivor", o programa foi ao ar pela primeira vez em julho de 2000 e teve quatro temporadas produzidas no Brasil.