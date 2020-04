Hugo Bonemer cumpre promessa e posta vídeo pelado na web

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

O ator Hugo Bonemer, primo do jornalista William Bonner, cumpriu a promessa e compartilhou um vídeo pelado nas redes sociais após a eliminação do participante do BBB20, Felipe Prior, nesta terça-feira (31). Hugo havia declarado torcida a favor da cantora Manu Gavassi e teria dito que se Prior saísse, ele postaria um nude.

“Se o Prior sair eu posto um nude #foraprior #ficamanu”, escreveu ele em seu Twitter.

Momentos depois do anúncio feito pelo apresentador Tiago Leifert apontando a eliminação de Felipe Prior, Bonemer surgiu pelado e mostrou quase tudo. No entanto, para a decepção dos fãs, ele colocou uma sacola plástica cobrindo as partes íntimas. “E aí, pessoal. Momento de pagar promessa, né? Então, vamos lá, vamos nessa”, disse aos risos.

O ator ainda brincou com os seguidores ao falar sobre o uso de sacolas plásticas. “Ué, o que é isso? Uma sacola plástica?! Como assim?! Mas vocês não viam os posts que eu fazia antes? Pedindo pra vocês não usarem sacolas, copo, canudo, escova de dente (que tem de bambu). Vocês nem curtem, né, não estão nem aí. Poxa vida. Era só ter recusado uma sacolinha. Que pena, né”, brincou.