Manifestantes criam boneco 'chutável' de Bolsonaro; Entenda

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

Um boneco ‘chutável’ de Bolsonaro foi usado em dois protestos, neste domingo (12), contra o presidente. Com a peça de plástico na parte traseira, as pessoas o chutavam quando ele passava nas ruas.

No protesto em Copacabana, além do boneco foram usados três manequins com os números 01,02 e 03, representando os filhos de Bolsonaro, de acordo com o colunista Chico Alves, do UOL.

Ainda segundo a publicação, o objetivo dos organizadores é levar o boneco para manifestações em outros estados.