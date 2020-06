Em mansão de milhões, bombeiro é preso suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Manaus/AM - O bombeiro Maxwell Simões Corrêa, 44, foi preso nessa quarta-feira (10), suspeito de ser o responsável por dar se livrar das armas usadas para assassinar o vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, no Rio de Janeiro.

“Suel” como é conhecido, é apontado pela polícia como braço direito de Ronnie Lessa e possui relações pessoais e criminais com ele, conforme disse o delegado Daniel Rosa.

Ele teria recebido as armas de Lessa e as atirado no mar um dia depois dos assassinatos

O suspeito foi preso dentro de uma mansão avaliada em quase R$ 2 milhões, onde mora no Recreio dos Bandeirantes. De acordo com o sistema de informações da Rede Globo, a vida de luxo dele chamou a atenção da polícia e reforçou o suposto envolvimento dele com milícias.

Na mansão, os agentes ainda encontraram uma BMW X6, avaliado em mais de R$ 170 mil.