Silvia Abravanel é tirada do ar após estrutura de iluminação desabar no ‘Bom Dia & Companhia'

Um estrutura de iluminação do estúdio do Bom Dia & Cia despencou, nesta quinta-feira (5). De acordo com o Notícias da TV, o acidente ocorreu pouco mais de uma hora de Silva Abravanel entrar no ar.

Ainda segundo a publicação, não houve feridos. Um grid, espécie de calha presa ao teto e que segura cabos e holofotes, atingiu o centro do cenário onde a filha de Silvio Santos realiza as brincadeiras.

Com o ocorrido, Silvia não apresentou o programa e a programação reproduziu somente os desenhos animados aos telespectadores.

Em nota, a emissora confirmou o ocorrido: "Um grid de iluminação cedeu. O SBT esclarece que nenhum funcionário foi atingido ou se machucou. A engenharia da emissora está apurando o motivo da ocorrência”, informou.