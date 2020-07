Detalhe no figurino de Giuliana Morrone no Bom Dia Brasil causa na web: ‘vai pá onde?’

Wilson Lima e a teoria do nada

O figurino da jornalista Giuliana Morrone chamou a atenção dos internautas no Bom Dia Brasil. O suéter branco com golas pretas causou uma ilusão de ótica, e sugeriu que a apresentadora estava com uma vestido preto e mãos na cintura.

A web logo lembrou do meme ‘Vai pá onde?’, inspirado no personagem infantil Pocoyo. Ela também foi comparada a Rainha Vermelha de Alice no País das Maravilhas.