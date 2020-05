Youtuber Felipe Neto critica presidente Bolsonaro: 'ele é uma ameaça'

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

O youtuber Felipe Neto participou do programa 'Roda Viva', nesta segunda-feira (18) e fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

"A gente tem um cenário onde a equipe do presidente não está preocupada em falar sobre o plano de governo, ou medidas de solução. Ela está preocupada em inflamar. Infelizmente, o governo atual do Brasil vive do caos, vive da promoção do caos, do desespero, do medo. É disso que ele se alimenta" refletiu o influencer.

O youtuber relembrou o ataque de Bolsonaro a um jornalista e disse que o presidente é uma ameaça aos brasileiros ao se referir sobre a pandemia do coronavírus.

"Quando a gente vê o presidente fazer as coisas que está fazendo, mandar um jornalista calar a boca, quando a gente lida com a realidade que está lidando hoje, não é mais questão política, não é questão de lado. Que lado é esse? A gente não pode validar opressão, fascismo. Está lidando com um assunto extremamente radical, não estamos falando a respeito de lados", afirmou.

"Qualquer pessoa hoje sabe que a covid-19 é uma ameaça. Qualquer pessoa tem que ter o mínimo de discernimento para saber que Jair Bolsonaro é uma ameaça. Basta ler o mínimo, assim como você lê o mínimo para saber que a covid-19 é uma ameaça. Você não precisa se aprofundar para entender a ameaça que representa o atual governo", declarou.

Felipe Neto é um youtuber que fala diversos assuntos em seu canal do youtube. Ele ganhou destaque esta semana ao pedir que os artistas se manifestem sobre política e, principalmente, sobre a atuação do presidente Bolsonaro. Muitos famosos aderiram a campanha e se posicionaram em suas redes sociais.