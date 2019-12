William Bonner deixa escapar nome de Lula durante notícia e internautas não perdoam: 'fetiche'

William Bonner foi zoado por internautas, na noite desta quinta-feira (26) após confundir a palavra "Lua" com "Lula", durante a transmissão ao vivo do Jornal Nacional.

O próprio âncora achou a situação engraçada e não conseguiu controlar o riso ao se corrigir.

No Twitter, os internautas nào perdoaram e passaram a comentar o momento, colocando o nome de Bonner nos trending topics.

Alguns dos comentários foram: "O fetiche do Bonner pelo Lula é tão grande que ao falar de eclipse em vez de "Lua" ele disse "Lula". Vai se tratar, Bonner.", "esse amor do William Bonner pelo Lula tá indo longe demais", "Bonner foi falar do eclipse lunar que foi visto na Ásia, ao invés de falar que a Lua estava "Anular", falou "a Lula". É, eles não tiram Lula da cabeça!!!", "SOCORRO, o Willian Bonner chamando a lua de Lula no jornal nacional KKKKKKKKKKK toca aquela da Mariah Carey "obsessed" putz", "2019 não terminaria sem dar a William Bonner o título de Gafe do Ano. Foi dizer Lua e disse "LULA", duas vezes seguidas, no JN de hoje.Castigo, por ter falado mal do Lula todo dia nos últimos anos. Até o Homer Simpson entendeu...".