Whindersson Nunes comenta política após receber unfollow de Felipe Neto

Em uma rara ocasião, Whindersson Nunes resolveu comentar brevemente no Twitter a demissão do ministro da Saúde Nelson Teich, que passou apenas 27 dias no cargo, substituindo Mandetta, que foi demitido em plena pandemia: "Bota o Dr Rey logo nessa p**** acaba logo com tudo nessa desgraça", escreveu, seguido de: "Só o Bolsonaro pra fazer eu aprender a escrever impeachment mesmo viu".

Coincidência ou não, o curioso é que o humorista piauiense não costuma falar sobre política, tanto que foi um dos famosos a deixar de ser seguido por Felipe Neto, que se revoltou com influenciadores e artistas que não se posicionam sobre a situação que anda ocorrendo no Brasil. "Cambada de covardes", disse.