Temer aceita convite e se reúne com Bolsonaro para acertar detalhes de missão no Líbano

O ex-presidente Michel Temer disse sim ao convite de Bolsonaro e deve partir em missão humanitária para o Líbano nos próximos dias. Os dois se reúnem nessa segunda-feira (10), para acertar os detalhes da missão.

O Brasil afirma que vai enviar um avião com medicamentos e mantimentos e deve ainda um navio com quatro toneladas de arroz para abastecer o país, uma vez que parte da safra nacional se perdeu na explosão do porto de Beirute, na última terça-feira (3).

Com a indicação de Temer, o presidente quer estreitar relações com o país vizinho. Bolsonaro e o antecessor tem estreitado relações nos últimos meses.