Suspeito de envolvimento na morte de Marielle pode ter transferido R$ 400 mil para Queiroz

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

O Ministério Público do Rio de Janeiro estima que Adriano da Nóbrega, miliciano morto no início deste ano e apontado pela polícia como líder o Escritório do Crime e de ter envolvimento na morte de Marielle Franco, possa ter transferido mais de R$ 400 mil para as contas de Fabrício Queiroz.

Segundo o Antagonista, na decisão que mandou prender Queiroz, o juiz Flávio Itabaiana mencionou alguns registros bancários de algumas transferências, feitas por pizzarias da mãe de Adriano, Raimunda Veras Magalhães, para conta de Queiroz no valor de R$ 69,2 mil.

O ex-policial militar AdrianoNóbrega foi morto dia 9 de fevereiro, durante uma operação policial na cidade de Esplanada, na Bahia.