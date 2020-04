STF dá 48 horas para Bolsonaro informar medidas adotadas contra coronavírus

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quarta-feira (1º), que o presidente Jair Bolsonaro apresente em até 48h as medidas adotadas para combater o avanço do novo coronavírus no país.

O pedido para apresentação das medidas, foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil ao STF. Entre as medidas solicitadas pela OAB estão: seguir o protocolo da Organização Mundial de Saúde (OMS), respeitar as determinações dos governadores e não interferir na atuação do Ministério da Saúde.